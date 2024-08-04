19 человек спасли из грязевого плена в Костанайской области
Сегодня, 11:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
27Фото: скриншот с видео МЧС
Из-за дождя, прошедшего минувшей ночью, размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Новозаливное в Костанайской области не смогли самостоятельно добраться до дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели отбуксировали семь легковых автомобилей на очищенный участок дороги.
"Спасённые 19 человек, в том числе трое детей, продолжили свой путь в Костанай. В медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Ангелина Лукас высказалась о боксёрах-трансгендерах на Олимпиаде
- Олимпиада-2024: Карина Ибрагимова потерпела поражение в 1/8 финала по боксу
- Димаш Кудайберген представил премьеру песни на китайском ТВ
- Реакция родных на "серебро" Наримана Курбанова попала на видео
- Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Усть-Каменогорске