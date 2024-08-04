19 человек спасли из грязевого плена в Костанайской области

Из-за дождя, прошедшего минувшей ночью, размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Новозаливное в Костанайской области не смогли самостоятельно добраться до дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели отбуксировали семь легковых автомобилей на очищенный участок дороги.