  • 4 Августа, 11:37
  • BAIGENEWS

19 человек спасли из грязевого плена в Костанайской области

Сегодня, 11:32
АВТОР
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скриншот с видео МЧС Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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Фото: скриншот с видео МЧС

Из-за дождя, прошедшего минувшей ночью, размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Новозаливное в Костанайской области не смогли самостоятельно добраться до дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели отбуксировали семь легковых автомобилей на очищенный участок дороги. 

"Спасённые 19 человек, в том числе трое детей, продолжили свой путь в Костанай. В медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.

 

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