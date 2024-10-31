  • 31 Октября, 13:59
  • BAIGENEWS

19 человек погибли при авиаударах Израиля по востоку Ливана

Сегодня, 13:45
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19 человек погибли при авиаударах Израиля по востоку Ливана Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Удары были нанесены по двум городам в историческом районе Баальбек в долине Бекаа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. В числе погибших – восемь женщин.

"По указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, объектам управления и террористической инфраструктуре, которые использовались террористической организацией "Хезболла", в районах Баальбек в глубине Ливана и Набатии на юге Ливана", - говорится в телеграм-канале израильских военных.

Отмечается, что перед ударами "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", включая "рассылку предупреждений через различные платформы гражданскому населению".

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