19 человек погибли при авиаударах Израиля по востоку Ливана

Удары были нанесены по двум городам в историческом районе Баальбек в долине Бекаа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. В числе погибших – восемь женщин.

"По указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, объектам управления и террористической инфраструктуре, которые использовались террористической организацией "Хезболла", в районах Баальбек в глубине Ливана и Набатии на юге Ливана", - говорится в телеграм-канале израильских военных.

Отмечается, что перед ударами "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", включая "рассылку предупреждений через различные платформы гражданскому населению".