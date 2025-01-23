19 авто столкнулись в Карагандинской области
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Машины столкнулись на трассе Екатеринбург-Алматы, в 20 км от с.Аксу-Аюлы, где идёт реконструкция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол". В нацкомпании отметили, что движение на отрезке открыли после улучшения погоды.
"В 12:30 на этом участке, на 1630 км, произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте происшествия незамедлительно прибыли спасатели, психологи, медики ЦМК МЧС и скорой помощи. Задействована вахтовка МЧС, где осуществляется обогрев участников ДТП. ", - говорится в сообщении.
Бригадой скорой помощи доставлены 6 человек в районную больницу с. Аксу-Аюлы.
Отметим, предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.
На данный момент затора нет, движение осуществляется по выделенной встречной полосе.
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