19 августа земляне увидят уникальное сочетание суперлуния и "Голубой луны"

19 августа 2024 года небо подарит уникальное астрономическое явление "Осетровую Луну" — сочетание суперлуния и "Голубой Луны", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК Life.

Суперлуние произойдет в 23:26 по времени Астаны. Термин "суперлуние" обозначает полнолуние, когда Луна максимально сближается с Землей. В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты.

В этом году ожидается четыре суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Название "Голубая Луна" не имеет никакого отношения к цвету. Оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon ("однажды под голубой Луной", что значит очень редкое событие). Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. "Голубая Луна", которая наступит 19 августа, будет сезонной.

По данным NASA, следующая сезонная "Голубая Луна" ожидается в мае 2027 года. Сочетание суперлуний и голубых лун происходит довольно редко. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.