19 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание

19 апреля в Казахстане отключат телевидение и радио на время плановых работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный оператор РК в области телерадиовещания.

"АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, уведомляем вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 19 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов", — говорится в сообщении.