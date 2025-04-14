186 человек пострадали от укусов клещей в Алматы. На обработку территорий выделили 144 миллиона тенге. Об этом стало известно на брифинге в РСК, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила глава отдела контроля инфекционных и паразитарных заболеваний департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алмаш Ахметова, среди пострадавших от укусов клещей 89 детей в возрасте до 14 лет. Обращения начали поступать с 1 марта.

Более 60 процентов из тех, кому потребовалась помощь медиков - пострадали в горной местности Алматинской области.

Директор центра дезинфекции Айнура Аккошкарова отметила, что первую обработку местности в Алматы планировали провести 26 марта. Однако из-за дождей и повышенной влажности работы перенесли на 31 марта.

В этом году запланировано два тура обработки. Общая площадь, подлежащая дезинсекции, составляет 4 733,12 гектара. На эти мероприятия выделено 144 152 000 тенге.

Специалисты используют новый препарат "Циперметрин". Закуплено 3 579,6 литра средства.

По состоянию на 14 апреля завершены обработки в районах: Алатауский (2,93 га), Алмалинский (46,7 га), Ауэзовский (17,97 га), Жетысуский (50,05 га), Наурызбайский (9,71 га), Бостандыкский (156 га).

Работы продолжаются в Турксибском (19,9 га), Медеуском (31,99 га) районах, а также в лесных массивах Медеуского (115,5 га) и Бостандыкского (140,3 га) районов. Общая уже обработанная площадь - 591,064 га.

"Обработке подлежат восемь лесных массивов общей площадью 1764,9 га и 101 городской парк и сквер - 601,6 га. Специалисты дезинфекционного центра проводят обработки под нашим контролем, мы отслеживаем эффективность на всех этапах", - уточнила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

В начале эпидсезона специалисты исследовали 34 экземпляра клещей, снятых с людей. У одной особи обнаружен антиген клещевого энцефалита.

"В целях профилактики мы призываем алматинцев носить закрытую одежду, использовать репелленты, внимательно осматривать себя и вещи после прогулок на природе. Важно обращаться за медицинской помощью не позднее четырёх дней после укуса", - подчеркнула Калыкова.

Также она сообщила, что в городе доступна вакцинация. На складе управления здравоохранения имеется 11 447 доз бельгийской вакцины TicoVac. Первичный курс состоит из трёх доз, но предусмотрена и экстренная схема для тех, кто не успел привиться зимой.