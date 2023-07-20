185 тысяч школьников охвачены всеми видами летнего отдыха в Астане

В текущем году всеми видами летнего отдыха в столице охватывают 185 тысяч школьников, это 98 % от общего числа обучающихся 1-10 классов. Об организации работы детских лагерей на онлайн-брифинге рассказал заместитель руководителя Управления образования Астаны Нариман Еламанов, передает BaigeNews.kz.

В 85 школах города работают 155 пришкольных лагеря для детей начальных классов. Ими охвачено 134 494 школьника.

В двух лагерях при Дворце школьников отдыхали 462 ребенка, из них 120 детей – бесплатно за счет ОФ "Ақниет".

В загородных лагерях "Арман" и "Боровичок" за три сезона отдохнули 1 135 детей, из них бесплатно 500 детей за счет фонда Всеобуч.

"Ежегодно дети укрепляют здоровье в республиканских оздоровительных лагерях: "Балдаурен-Щучинск", "Балдаурен-Қапшағай", "Балдаурен-Балхаш" (5-9 классы), "Бөбек" (1-4 кл.), согласно предоставленным квотам Министерства просвещения РК", - сообщил спикер.

Также на период летних каникул в столице обеспечили занятостью 175 200 учащихся по 4 направлениям:

- трудовая: бригада по озеленению "Жасыл ел" (4 200), экологические лагеря, бригады по озеленению и благоустройству (охват 3 900 детей);

- творческая: 8 клубов и 208 кружков по интересам в различных учреждениях, 45 дворовых клубов (охват 130 908 детей);

- спортивно-туристическая: участие в походах, экскурсиях туристических ознакомительных поездках, экспедициях (архиологические, экологические, краеведческие), на спортивных площадках и залах общеобразовательных школ лагеря "Дидарлы жаз", "Айбынды маусым" (охват 1 389 детей) бесплатно.

- интеллектуальная: летние школы актива лидеров членов "Жас ұлан", "Жас қыран" летние языковые школы, дебатные лагеря (охват 39 479 детей) бесплатно.