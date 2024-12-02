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18,5 млн тенге собрал с директоров школ и присвоил чиновник в Актюбинской области

Сегодня, 18:59
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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Фото: baigenews.kz

В Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый Ж., занимая руководящую должность и обладая полномочиями для выполнения государственных функций, сообщил директору школы А. по телефону, что все директора школ обязаны собрать средства для проверки. В результате он присвоил 18 500 000 тенге и использовал их для личных нужд", - сообщили в суде.

До поступления дела в суд между прокурором и подсудимым заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.
 
Приговором суда Ж. признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год с установлением пробационного контроля, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

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