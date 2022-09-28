185 человек приступили к учёбе в вузах благодаря грантам акима Акмолинской области

185 грантов акима Акмолинской области присудили абитуриентам на 2022-2023 учебный год. Обязательное условие – отработать на территории региона не менее трёх лет. Всего за шесть лет выделено около тысячи таких образовательных грантов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В регионе сформирован государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2022-2023 учебный год. Присуждены 185 грантов грантов акима, в том числе 100 – на педагогические специальности (бакалавриат), 50 – медицинские (бакалавриат) и 35 грантов на резидентуру. При формировании госзаказа в области проанализировали потребность в учителях и медработниках.

Государственный заказ на новый учебный год на конкурсной основе размещен в следующих вузах: Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова (педагогические науки и здравоохранение), Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (педагогические науки), Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова (педагогические науки), Медицинский университет Караганды (здравоохранение), Казахстанско-Российский медицинский университет (здравоохранение), Медицинский университет Астана (здравоохранение), Медицинский университет Семей (здравоохранение).

Напомним, прием заявлений от абитуриентов на присуждение грантов завершили в середине августа, на педагогические науки документы подали 185 человек, на медицину - 101.

При присуждении грантов на конкурсной основе учитываются баллы сертификата ЕНТ и результат специального экзамена. Также небходима квота приёма для лиц, определенных Постановлением Правительства РК от 28 февраля 2012 года №264.

На обучение в резидентуре по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ и (или) вступительному экзамену – не менее 75 баллов. Прием заявлений в резидентуру проводится приемными комиссиями вузов.

"С гражданами, поступившими на основе гранта за счёт средств местных исполнительных органов, заключается договор об отработке не менее от трёх лет на территории Акмолинской области", – подчеркнули в Управлении образования.

Напомним, государственные образовательные гранты акимат области предусматривает с 2017 года, за шесть лет всего выделено 955 грантов. По ним готовят педагогов и врачей.

"В 2017 году выделялось 100 грантов для подготовки педагогических кадров; в 2018, 2019 – по 150 грантов, из них 100 на педагогические и 50 на медицинские специальности. В 2020, 2021, 2022 годы – по 185 грантов, из них 100 на педагогические и 50 на медицинские специальности, в том числе впервые было выделено 35 грантов на подготовку медицинских кадров с послевузовским образованием (резидентура)", – уточнили в ведомстве.

В школы и детсады Акмолинской области требуются более полусотни специалистов. Это учителя математики, физики, педагоги-психологи и другие. А чтобы решать вопросы кадрового дефицита в медицинских учреждениях, при Кокшетауском университете имени Уалиханова несколько лет работает факультет общей медицины.