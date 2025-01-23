В ВКО около 1800 абонентов осталсь без электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



По данным АО "ОЭСК" (бывшее АО "ВК РЭК"), 22 января в Шемонаихинском районе был ветер с порывами до 30 метров в секунду. По этой причине произошло аварийное отключение света.

"Для устранения последствий непогоды сформировано семь аварийно-восстановительных бригад. Выполнение работ осложняется частичным отсутствием дорог и гололёдом", – сообщили в пресс-службе.

По данным АО "ОЭСК", на данный момент электроснабжение восстановлено у большинства потребителей, без электроснабжения остаются около 1800 абонентов. Также аварийные отключения произошли в Глубоковском районе.