1800 абонентов остались без электроэнергии в ВКО
Аварийная ситуация возникла в связи с погодными условиями.
Сегодня, 06:40
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Сегодня, 06:40Сегодня, 06:40
128Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В ВКО около 1800 абонентов осталсь без электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По данным АО "ОЭСК" (бывшее АО "ВК РЭК"), 22 января в Шемонаихинском районе был ветер с порывами до 30 метров в секунду. По этой причине произошло аварийное отключение света.
"Для устранения последствий непогоды сформировано семь аварийно-восстановительных бригад. Выполнение работ осложняется частичным отсутствием дорог и гололёдом", – сообщили в пресс-службе.
По данным АО "ОЭСК", на данный момент электроснабжение восстановлено у большинства потребителей, без электроснабжения остаются около 1800 абонентов. Также аварийные отключения произошли в Глубоковском районе.
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