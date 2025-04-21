Платформа TikTok подвела итоги третьего ежегодного онлайн-фестиваля #Наурыз2025, посвященного главному весеннему празднику. За две недели казахстанские пользователи создали более 25 тысяч видео о Наурызе — от кулинарных рецептов и национальных танцев до роликов о моде, искусстве и народных гуляниях. Всего за три года проведения фестиваля пользователями TikTok было снято почти 180 тысяч видео о Наурызе, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году проект прошел при поддержке Министерства культуры и информации, Министерства науки и высшего образования, Министерства туризма и спорта, Kazakh Tourism, Visit Shymkent, Бюро по туризму Алматы и Astana Tourism. Также в фестивале приняли участие 24 казахстанских вуза.

Творчество пользователей Участники делились традициями празднования, готовили наурыз-коже и куырдак, танцевали в национальной одежде и исполняли музыку на домбре. Среди популярных креаторов — @zhakso_, исполнивший "Камажай", @ult_kazynasy с историческими фактами, @saniya_sagiimbaeva с кулинарными рецептами и @travelove100 с репортажами с улиц.

Фестивальные локации TikTok впервые установил интерактивные зоны в Астане, Алматы и Шымкенте. Их посетили сотни тысяч человек.

Музыка, танцы и мода На платформе в тренды вышли казахские танцы и каверы на домбре. Один из хитов — танец под песню Саи Махамбет "Қазағымсың". Пользователи активно адаптировали национальные наряды под современные тренды, дополняя их праздничным макияжем.

Вузы и молодежь Активность проявили студенты: они показывали, как Наурыз празднуют в университетах, участвовали в танцевальных и культурных флешмобах. В Almaty Management University демонстрировали наряды, в Narxoz University участвовали в танцах, а в Nazarbayev University играли на домбре.

Искусство и семья Мастера делились своими работами, создавая юрты, картины и ковры. Пользователи также рассказывали, как встречают праздник в кругу семьи и на рабочих местах.