180 тысяч видео о Наурызе: TikTok подвёл итоги онлайн-фестиваля
Как казахстанцы праздновали Наурыз в TikTok: 25 тысяч видео за 2 недели.
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Платформа TikTok подвела итоги третьего ежегодного онлайн-фестиваля #Наурыз2025, посвященного главному весеннему празднику. За две недели казахстанские пользователи создали более 25 тысяч видео о Наурызе — от кулинарных рецептов и национальных танцев до роликов о моде, искусстве и народных гуляниях. Всего за три года проведения фестиваля пользователями TikTok было снято почти 180 тысяч видео о Наурызе, передаёт BaigeNews.kz.
В этом году проект прошел при поддержке Министерства культуры и информации, Министерства науки и высшего образования, Министерства туризма и спорта, Kazakh Tourism, Visit Shymkent, Бюро по туризму Алматы и Astana Tourism. Также в фестивале приняли участие 24 казахстанских вуза.
Творчество пользователей Участники делились традициями празднования, готовили наурыз-коже и куырдак, танцевали в национальной одежде и исполняли музыку на домбре. Среди популярных креаторов — @zhakso_, исполнивший "Камажай", @ult_kazynasy с историческими фактами, @saniya_sagiimbaeva с кулинарными рецептами и @travelove100 с репортажами с улиц.
Фестивальные локации TikTok впервые установил интерактивные зоны в Астане, Алматы и Шымкенте. Их посетили сотни тысяч человек.
Музыка, танцы и мода На платформе в тренды вышли казахские танцы и каверы на домбре. Один из хитов — танец под песню Саи Махамбет "Қазағымсың". Пользователи активно адаптировали национальные наряды под современные тренды, дополняя их праздничным макияжем.
Вузы и молодежь Активность проявили студенты: они показывали, как Наурыз празднуют в университетах, участвовали в танцевальных и культурных флешмобах. В Almaty Management University демонстрировали наряды, в Narxoz University участвовали в танцах, а в Nazarbayev University играли на домбре.
Искусство и семья Мастера делились своими работами, создавая юрты, картины и ковры. Пользователи также рассказывали, как встречают праздник в кругу семьи и на рабочих местах.
"Мы высоко оцениваем вклад TikTok в популяризацию национальной культуры и традиций среди молодёжи", – отметили в Министерстве культуры и информации.
"Подобные инициативы формируют осознанную личность, укоренённую в культуре", – добавила вице-министр образования Динара Щеглова.
"TikTok становится важной площадкой для рассказа о Казахстане миру", – отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.
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