180 тысяч тенге будут платить гостевым семьям в ВКО за обучение детей казахскому языку

Фото: ia-centr.ru

Проект, предусматривающий полное погружение ребенка в языковую среду, планируют реализовать будущим летом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В Восточном Казахстане намерены перенять опыт языковых семей Германии, Англии, США, принимающих иностранных студентов. Только обучать планируют школьников казахскому языку и внутри региона. Предполагается, что подростки будут на время переезжать в казахоговорящую семью и в процессе живого общения станут постигать азы языка.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 14 лет. Предполагаемый охват на летний период — 500 ребят. В гостевых семьях подростки будут жить в течение 30 дней.

"Приоритетным районом мы выбрали Катон-Карагайский, поскольку там есть возможность не только для обучения, но и для продуктивного, полезного отдыха и оздоровления", — подчеркнул аким региона Даниал Ахметов.

Он отметил, что управлению образования и акиму района предстоит большая работа, потому как при выборе семей нужно учесть множество факторов: от санитарных условий до психологической обстановки в доме. А программа, помимо изучения языка, должна включать экскурсии, традиционные игры и многое другое, что поможет ребёнку больше узнать об истории и традициях родного края.

"Всё это нужно сделать до июня текущего года", — поручил Ахметов.

По словам главы региона, для принимающей стороны предусмотрено материальное вознаграждение: за каждого ребёнка — 181 тысяча тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе будут созданы детские языковые лагеря. Эту задумку также намерены реализовать нынешним летом.