Пожар, вспыхнувший в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, быстро перешёл на кровлю, создавая серьёзную угрозу для жизни жильцов. В результате оперативно началась эвакуация, передаёт BaigeNews.kz.

Огнеборцы не только приступили к тушению, но и параллельно спасали людей. В общей сложности из горящего дома удалось эвакуировать 180 человек. На базе школы, расположенной всего в километре от места происшествия, был развернут пункт временного пребывания для эвакуированных.

К счастью пострадавших нет. Но ситуация могла быть куда более опасной: спасатели предотвратили взрыв, вынеся из пылающего здания четыре газовых баллона.

Первые пожарные подразделения прибыли через 4 минуты после поступления сигнала. Когда они добрались до места, огонь уже охватил крышу, и из-за позднего сообщения площадь возгорания оказалась значительно большой. По данным МЧС РК, пожар был локализован на площади 750 кв.м, и спасатели не допустили распространения огня на квартиры пятого этажа.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее мы сообщали, что из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки в Талдыкоргане.