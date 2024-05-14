18 тысяч и выговор: какое наказание понёс депутат, задавивший собаку в Акмолинской области

Жуткое зрелище предстало глазам жителей курортного поселка Зеренда в Акмолинской области. Рано утром, перед началом рабочего дня мужчина переехал на своем автомобиле собаку, мирно лежавшую на парковке. Больше всего очевидцев возмутило, что далее он спокойно вышел из машины и отправился в здание. Примечательно, что этот самый мужчина возглавляет районный филиал партии и является депутатом областного маслихата, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Он даже не подошёл

Вопиющий инцидент с наездом на животное произошёл несколько дней назад перед административным зданием, где располагаются в том числе районный филиал партии Amanat и некоторые отделы акимата.

"Он переехал собаку полностью! А затем на глазах у коллег поставил машину и зашел в здание. Он даже не подошел к бедному животному, не выказал ни малейшего сожаления, сочувствия, не попытался что-то предпринять", – потрясённо отмечают очевидцы.

Сотрудники, работающие в этом здании, рассказывают, что всю зиму выносили этой собаке корм. И, таким образом, своей заботой не дали ей погибнуть даже в самые лютые холода. Собака, по их словам, была безобидной и любила людей.

"У одной из коллег от увиденного случилась истерика. Это же садизм в чистом виде! Ребята из отдела экономики выскочили, хотели оказать хоть какую-то помощь. Но, помочь уже было ничем нельзя, животное скончалось. В итоге они загрузили его в машину и повезли захоронить", – рассказывают свидетели.

На таких должностях нужно показывать пример гуманности

Людей возмутило поведение виновника инцидента, к слову, занимающего уважаемую должность – председателя Зерендинского районного филиала партии Amanat. А в марте 2023 года его избрали депутатом в Акмолинский областной маслихат.

"Как такие люди занимают руководящие посты в нашем районе, участвуют в решении важных государственных вопросов? Ведь они должны своим примерам показывать обществу, как нужно себя вести, в том числе как относиться к людям и животным. О новом законе этот руководитель, во-видимому, даже не слышал", – задаются резонными вопросами зерендинцы.

Люди утверждают, что вместо того, чтобы попытаться хоть как-то объяснить своё нелицеприятное поведение, депутат стал обвинять тех, кто придал ему огласку. У очевидцев, по их словам, есть доказательства – записи с камер наружного видеонаблюдения по периметру здания.

Однако выясняется, что видео всё-таки нет: камера оказалась нерабочей.

"Я за всю жизнь не убил мухи"

Сам депутат в телефонном интервью отметил, что очевидцы исказили произошедшее.

"Эта парковка небольшая – на 10-12 машин, примерно 30 на 12 метров. находится за зданием. Собака там часто лежала, водители её объезжали. Но всё было не совсем так, как люди говорят. Я же не специально её задавил – видел и проехал по ней. Я просто не увидел лежащее животное, я даже не заметил, как задавил её. Понял только когда услышал визг. Собака вскочила и убежала за здание. Я пошёл за ней посмотреть. Она была живая, я даже попросил прощения по-казахски: "кешір, көрмей қалдым ғой" (прим.авт, - перевод с казахского языка: "прости, не заметил"). Она ещё вроде как понимающе на меня посмотрела. А потом выяснилось, что умерла", – рассказывает председатель райфилиала партии Кайрат Аугалиева.

Он подчеркнул, что не игнорировал страдания животного.

"Я за свою жизнь никого не убил – ни комара, ни мухи. Этот случай раскачали так, что у меня уже давление поднялось, семья переживает. Я же признал, что факт, хоть и непреднамеренный, был. Со штрафом согласился. Люди говорят, что я встал, даже не посочувствовал и ушёл. Хотел доказать, что пошёл за собакой, но камера не работает. Я об этом не знал. Злого умысла не было, сожалею о случившемся. Прошу отнестись с пониманием", – заключил Кайрат Аугалиев.

Понесет ли наказание?

Наказание Кайрат Аугалиев, действительно, уже понёс, выплатив 18 460 тенге. По информации областного департамента полиции, районные стражи порядка провели проверку и привлекли его к административной ответственности за жестокое обращение с животным. Статья 407-1 КоАП Казахстана предусматривает штраф в размере 5 МРП. Состава уголовного преступления полицейские в произошедшем не видят.

Сразу после обеспеченного местным населением резонанса в областном филиале партии Amanat обещали принять меры партийного реагирования. Все эти дни комиссия партийного контроля проводила проверку и пришла к выводу, что Аугалиев наехал на собаку нечаянно, по неосторожности и злого умысла не имел. Поэтому решено объявить ему выговор. В партии напомнили, что депутат уже ответил по административной статье. И при этом подчеркнули, что осуждают любые факты жестокого обращения с животными. Более того, законопроект "Об ответственном обращении с животными" разрабатывался в том числе членами фракции Amanat, говорится в официальном комментарии.

Как видим, население возмутил даже не сам факт гибели собаки под колёсами авто. Никто не утверждает, что партиец сделал это нарочно. Важно, как он повёл себя после. А на этот вопрос однозначного ответа нет. Почему на территории серьёзного административного здания в центре курортного района не работают камеры видеонаблюдения – отдельный вопрос.

Между тем, общественники отмечают: несмотря на принятие закона, Казахстану нужно ещё очень много времени, чтобы начать относиться к животным по-настоящему гуманно. Хочется верить, эта, казалось бы, местечковая история станет для многих уроком.