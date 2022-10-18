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  • 18 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Казахстане
Сегодня, 08:59
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18 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Казахстане

За минувшие сутки, 17 октября, в Казахстане выявили 18 случаев заражения коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. Всего с начала пандемии в стране ковид обнаружили у 1 394 305 человек.

На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 949 человек (–818+ и 131 КВИ-), из них в стационарах находятся 109 пациентоа, на амбулаторном уровне 840 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести — два пациента, на аппарате ИВЛ — один пациент.

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#статистика #коронавирус #COVID-19
Сегодня, 08:59
191
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