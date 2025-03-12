Группа молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет устроила ночные гонки по улицам Шымкента. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления, передаёт BaigeNews.kz.

Патрульные полицейские получили ориентировку и задержали нарушителей.

Все мопедисты, совершившие многочисленные нарушения, привлечены к административной ответственности по шести статьям. Транспортные средства, не соответствующие стандартам эксплуатации, направлены на штрафстоянку.