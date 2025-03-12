18 мопедистов наказали за беспредел на дорогах в Шымкенте
Транспортные средства забрали на штрафстоянку.
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
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Группа молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет устроила ночные гонки по улицам Шымкента. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления, передаёт BaigeNews.kz.
Патрульные полицейские получили ориентировку и задержали нарушителей.
Все мопедисты, совершившие многочисленные нарушения, привлечены к административной ответственности по шести статьям. Транспортные средства, не соответствующие стандартам эксплуатации, направлены на штрафстоянку.
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