  • 12 Марта, 20:31
  • BAIGENEWS

18 мопедистов наказали за беспредел на дорогах в Шымкенте

Транспортные средства забрали на штрафстоянку.

Сегодня, 19:50
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
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Фото: pxhere.com

Группа молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет устроила ночные гонки по улицам Шымкента. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления, передаёт BaigeNews.kz.

Патрульные полицейские получили ориентировку и задержали нарушителей.

Все мопедисты, совершившие многочисленные нарушения, привлечены к административной ответственности по шести статьям. Транспортные средства, не соответствующие стандартам эксплуатации, направлены на штрафстоянку.

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