18 млн тенге заплатили казахстанцы за купание в неположенных местах

В Казахстане спасатели фиксируют тревожную динамику увеличения количества погибших на водоёмах. Серьёзную обеспокоенность в МЧС вызывает резкий рост гибели детей, передаёт BaigeNews.kz.

Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни.

"Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. С начала купального сезона утонули 85 человек, в том числе 35 детей", - сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать элементарные правила безопасности поведения на воде.

"Купание в запрещённых местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму более 18 миллионов тенге выписаны штрафы на 721 казахстанца", - заявила спикер.

За 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей.