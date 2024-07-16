18 млн тенге заплатили казахстанцы за купание в неположенных местах
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В Казахстане спасатели фиксируют тревожную динамику увеличения количества погибших на водоёмах. Серьёзную обеспокоенность в МЧС вызывает резкий рост гибели детей, передаёт BaigeNews.kz.
Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни.
"Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. С начала купального сезона утонули 85 человек, в том числе 35 детей", - сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.
В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать элементарные правила безопасности поведения на воде.
"Купание в запрещённых местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму более 18 миллионов тенге выписаны штрафы на 721 казахстанца", - заявила спикер.
За 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей.
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