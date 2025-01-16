1,8 млн штук молоди рыб спасли на водоканале Баксай Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что экоактивист обнаружил на водоканале массовый замор рыбы и опубликовал видео в соцсети. После этого на место выехали представители госорганов.

Как сообщает Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза, по состоянию на 19:00 15 января спасено более 1,8 млн штук молоди рыб.

"Молодь в живом виде выпускается в реку Жайык, находящуюся в 55 км от данного канала. В спасении принимают участие 60 человек. В их числе представители акимата, военнослужащие, волонтёры, субъекты рыбного хозяйства, задействовано 12 единиц техники. Во время спасения рыба находилась в полуснулом состоянии из-за низкого содержания растворённого кислорода в воде, вызванного обледенением канала. При выпуске рыбы в реку Жайык наблюдается её восстановление и активизация", – сообщает ведомство, отмечая, что ситуация взята на особый контроль.

По данным комитета МСХ, одновременно ведётся работа по сбору снулой молоди, однако масштабы замора рыбы не приводятся.