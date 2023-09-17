18-летняя казахстанская теннисистка завоевала титул в Тунисе
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Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова (829-е место в рейтинге WTA) стала победительницей турнира в Монастире (Тунис), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финале 18-летняя казахстанка сыграла с индийкой Вайшнави Адкар (1253-е место) и победила ее в двух сетах. Первая партия сложилась непросто — 7:6 (8:6), зато во втором сете Сагандыкова под ноль вынесла свою соперницу — 6:0.
Таким образом, Аружан выиграла турнир. На этих соревнованиях она была посеяна под третьим номером. Добавим, что призовой фонд турнира в Монастире составлял 15 000 долларов. Ранее по ходу турнира казахстанка также победила Смрити Бхасин (974-е место) — 6:2, 6:3, Элину Ямшиди (1094-е место) — 6:0, 6:3, Лауру Цилекову (1319-е место) — 6:3, 6:3 и Андре Лукошюте (880-е место) — 1:6, 6:3, 6:1.
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