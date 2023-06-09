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253Фото: pixabay.com
18-летняя казахстанская теннисистка выдала эпичный камбэк после "баранки"
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова (1162-е место в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал турнира ITF в Накхонситхаммарате (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала Сагандыкова сыграла с таиландкой Йодпетч Камонван (без рейтинга) и победила ее в трех сетах. При это в первой партии 18-летняя казахстанка получила "баранку", однако затем смогла выиграть два сета подряд — 0:6, 6:4, 6:4.
Ранее на турнире Аружан Сагандыкова победила вьетнамскую теннисистку Магги Нг (1075-е место) — 6:4, 6:7, 6:4. Добавим, что призовой фонд "челленджера" в Накхонситхаммарате составляет 15 000 долларов.
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