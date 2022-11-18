18-летняя актюбинка на чужом авто врезалась в LED-экран

Фото: polisia.kz

18-летняя девушка без водительских прав совершила ДТП за рулём автомобиля в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло 17 ноября. Водитель автомобиля марки Тоyota двигалась по проспекту Санкибай батыра, на повороте не справилась с рулевым управление и совершила наезд на LED-экран на обочине дороги.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что управляла автомобилем 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав. На девушку и 28-летнего владельца автомашины составлены протоколы об административном правонарушении.