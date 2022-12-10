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  • 18-летний житель Актобе сдавал несуществующие квартиры в Алматы
Polisia.kz Сегодня, 18:19
252
Сегодня, 18:19
252
Фото: Polisia.kz

18-летний житель Актобе сдавал несуществующие квартиры в Алматы

Мошенник, который, по версии следствия, сдавал в аренду несуществующие квартиры, задержан в Алматы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемому всего 18 лет. Он из Актобе. 

"Несмотря на столь юный возраст, парень "предприимчив". Он обманывал людей, используя интернет. А схема была такова: на сайте размещал объявления сдаче в наем квартиры с хорошим ремонтом и недорогой ценой. Заинтересовавшимся молодой человек сообщал реквизиты банковской карты и просил оплатить задаток. По нашим данным, на преступную уловку фигуранта попались, как минимум, пять человек, которые официально сообщили о мошенничестве в полицию. Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяты 45 сим-карт сотовых операторов, которые он использовал при совершении преступлений", – информировал заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Владимир Решетников. 

Злоумышленник задержан. Его личность полицейские проверяют на причастность к другим преступлениям. 
Граждан, пострадавших от преступленных действий подозреваемого, стражи порядка призывают сообщить по телефонам: 8-705-555-77-69; 8-775-747-77-78; 8-778-481-19-00; 8-708-707-92-02. 

Вместе с тем, прокуратура города Алматы напоминает гражданам об активизации интернет-мошенников и призывает принять максимальные меры имущественной безопасности.

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#мошенник #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:19
252
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