18-летний парень врезался в дерево и погиб в Алматинской области

Смертельное ДТП произошло в посёлке Коккайнар Илийского района Алматинской области: погиб 18-летний парень, передаёт BaigeNews.kz.

"Водитель легкового автомобиля, молодой человек 2006 года рождения не справился с управлением и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель погиб до прибытия экстренных служб", — говорится в сообщении Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.