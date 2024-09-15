18-летний парень врезался в дерево и погиб в Алматинской области
Сегодня, 22:47
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Сегодня, 22:47Сегодня, 22:47
97Фото: РОСО МЧС РК
Смертельное ДТП произошло в посёлке Коккайнар Илийского района Алматинской области: погиб 18-летний парень, передаёт BaigeNews.kz.
"Водитель легкового автомобиля, молодой человек 2006 года рождения не справился с управлением и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель погиб до прибытия экстренных служб", — говорится в сообщении Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.
Обстоятельства трагедии расследует полиция.
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