  • 15 Сентября, 23:35
  • BAIGENEWS

18-летний парень врезался в дерево и погиб в Алматинской области

Сегодня, 22:47
АВТОР
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РОСО МЧС РК Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
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Фото: РОСО МЧС РК

Смертельное ДТП произошло в посёлке Коккайнар Илийского района Алматинской области: погиб 18-летний парень, передаёт BaigeNews.kz.

"Водитель легкового автомобиля, молодой человек 2006 года рождения не справился с управлением и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель погиб до прибытия экстренных служб", — говорится в сообщении Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

Обстоятельства трагедии расследует полиция.

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