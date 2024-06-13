18-летний парень пропал в ЗКО

В Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением 18-летнего парня, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 10 июня жительница села Рубежка Байтерекского района обратилась в полицию.

Женщина сообщила, что ее сын Игорь Исраилов, 2005 года рождения, вышел из дома 6 июня около 08:20 и не вернулся.