18-летний парень пропал в ЗКО
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В Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением 18-летнего парня, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 10 июня жительница села Рубежка Байтерекского района обратилась в полицию.
Женщина сообщила, что ее сын Игорь Исраилов, 2005 года рождения, вышел из дома 6 июня около 08:20 и не вернулся.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для поиска парня был ориентирован весь личный состав Департамента полиции ЗКО. Известно, что он ушел в поисках работы. Ранее И. Исраилов несколько раз уходил из дома, не предупреждая родственников. Он работал в крестьянских хозяйствах. Если кто-либо знает о его местонахождении, то просим незамедлительно позвонить в полицию по номеру 102", - сообщили в ведомстве.