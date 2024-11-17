18-летний мошенник придумал интернет-аферу с розыгрышем в Астане

Столичные полицейские раскрыли схему мошенничества: в интернете появилось объявление розыгрыше и приумножении денег, передаёт BaigeNews.kz.

"Схема обмана была разработана таким образом: пользователь попадает на страницу розыгрыша от мошенника, переходит по ссылке, а во время переписки жертве предлагают внести деньги, обещая их приумножить. После получения средств злоумышленник блокирует "клиента". Потерпевший обратился в полицию", — рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

В рамках ОПМ "Anti-Fraud" сотрудники криминальной полиции района Алматы установили 18-летнего подозревемого.

Молодой человек свою вину полностью признал. Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.