18-летний мошенник придумал интернет-аферу с розыгрышем в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Столичные полицейские раскрыли схему мошенничества: в интернете появилось объявление розыгрыше и приумножении денег, передаёт BaigeNews.kz.
"Схема обмана была разработана таким образом: пользователь попадает на страницу розыгрыша от мошенника, переходит по ссылке, а во время переписки жертве предлагают внести деньги, обещая их приумножить. После получения средств злоумышленник блокирует "клиента". Потерпевший обратился в полицию", — рассказали в пресс-службе ДП Астаны.
В рамках ОПМ "Anti-Fraud" сотрудники криминальной полиции района Алматы установили 18-летнего подозревемого.
Молодой человек свою вину полностью признал. Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.
"Установлена причастность подозреваемого к восьми аналогичным эпизодам. Полиция настоятельно предупреждает граждан не поддаваться уловкам мошенников и никогда не перечислять деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента", — добавили в департаменте.
Самое читаемое
- Снести нельзя оставить: история с купеческим особняком в Семее нашла продолжение
- Авторы популярных проектов на Netflix снимают сериал о Золотой Орде
- В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод
- Родные задержанных по делу об убийстве 16-летнего Шерзата сделали заявление
- UFC официально объявил бой Шавката Рахмонова: Номад разочарован