  • 17 Ноября, 22:04
  • BAIGENEWS

18-летний мошенник придумал интернет-аферу с розыгрышем в Астане

Сегодня, 20:25
АВТОР
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ulture.ru Сегодня, 20:25
Сегодня, 20:25
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Фото: ulture.ru

Столичные полицейские раскрыли схему мошенничества: в интернете появилось объявление розыгрыше и приумножении денег, передаёт BaigeNews.kz.

"Схема обмана была разработана таким образом: пользователь попадает на страницу розыгрыша от мошенника, переходит по ссылке, а во время переписки жертве предлагают внести деньги, обещая их приумножить. После получения средств злоумышленник блокирует "клиента". Потерпевший обратился в полицию", — рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

В рамках ОПМ "Anti-Fraud" сотрудники криминальной полиции района Алматы установили 18-летнего подозревемого.

Молодой человек свою вину полностью признал. Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.

"Установлена причастность подозреваемого к восьми аналогичным эпизодам. Полиция настоятельно предупреждает граждан не поддаваться уловкам мошенников и никогда не перечислять деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента", — добавили в департаменте.

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