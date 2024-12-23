Мошенническую схему с продажей билетов на концерты выявила полиция в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пострадавшими по делу проходят 11 человек. Все они узнали, что купили поддельные билеты на выступления любимых исполнителей, только когда приехали в концертному залу.

Обманутые астанчане не смогли попасть на выступление группы "Орда" и одного из российских исполнителей. За билеты они заплатили от 10 до 20 тысяч тенге. Сумма ущерба составляет около 200 тысяч тенге.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции района "Алматы" установили 18-летнего гражданина. Парень, создав в Instagram аккаунт, предлагал несуществующие билеты на концерты популярных певцов. Оперативники смогли выявить подозреваемого через его банковский счет, куда потерпевшие отправляли деньги.

Молодой человек дал признательные показания.