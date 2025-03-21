18-летний форвард Рауль Аллахвердиев может продолжить карьеру в Европе. Молодой нападающий близок к подписанию контракта с бельгийским клубом "Гент", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В первой половине апреля игрок отправится в Бельгию, где после прилёта заключит соглашение с клубом. На начальном этапе Аллахвердиев будет выступать за молодёжную команду "Гента" (U-21).

Нападающий начал профессиональную карьеру в 15 лет, дебютировав за столичный "Женис". В 2023 году он вошёл в топ-50 самых дорогих игроков своего года рождения по версии Transfermarkt, заняв 45-е место. Его оценочная стоимость составила 175 тысяч евро — это лучший показатель среди казахстанских футболистов его возраста.

Ранее сообщалось, что интерес к Аллахвердиеву проявляла Ассоциация футбольных федераций Азербайджана. Однако сам игрок, имеющий азербайджанские корни, подчеркнул, что хочет выступать за сборную Казахстана.

Если трансфер состоится, Аллахвердиев станет одним из немногих казахстанских футболистов, попробовавших свои силы в Европе.

Напомним, ранее алматинский "Кайрат" и лондонский "Челси" достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева. Сообщалось, что "Челси" заплатит 4,3 млн евро за казахстанского футболиста.