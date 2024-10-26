18-летние дропперы из Алматы забрали у пенсионеров шесть миллионов тенге

Двух дропперов из Алматы задержали полицейские в Кокшетау. 18-летние парни забрали у трех акмолинских пенсионеров более 6 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников. 22 и 23 октября на телефоны пенсионерок поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что внучки попали в дорожно-транспортные происшествия. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег, и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения.

"Деньги у пенсионерок забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы. Дропперов полицейские задержали по горячим следам. По словам молодых людей, лёгкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя работа курьера, молодые люди согласились и по указанию кураторов прибыли в Кокшетау. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок. Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета. В настоящее время по всем трем фактам ведется досудебное расследование. Молодые люди задержаны и дают показания", — рассказали в полиции.

В департаменте подчеркнули, что проводятся необходимые следственные действия. Полицейские предупреждают: не поддавайтесь на заманчивые предложения работодателей в мобильных приложениях и соцсетях.