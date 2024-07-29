18-летнего экстремиста задержали в Атырауской области
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За распространение запрещенных религиозных материалов задержан житель Атырауской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму Атырауской и Актюбинской областей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали 18-летнего жителя Атырауской области, который занимался распространением запрещенных религиозных материалов, призывающих к религиозной розни посредством социальных сетей.
При обыске временного адреса проживания подозреваемого были изъяты различные религиозные книги, брошюры с религиозным текстом.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.
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