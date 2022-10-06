18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи

Фото: rusohrana.su

18 кандидатов, претендующих на посты руководителей-закупщиков в группе компаний "Самрук-Қазына", не смогли пройти проверку на детекторе лжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Samruk-Kazyna offisial. Об этом на пресс-брифинге в Астане рассказал управляющий директор Фонда Гибрат Ауганов.

По его словам, все кандидаты на посты первых руководителей, управляющих директоров и глав подразделений компаний группы "Самрук-Қазына" проходят комплаенс-проверку, чтобы исключить аффилированность и коррупцию.