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  • 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи
rusohrana.su Сегодня, 14:07
222
Фото: rusohrana.su

18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи

18 кандидатов, претендующих на посты руководителей-закупщиков в группе компаний "Самрук-Қазына", не смогли пройти проверку на детекторе лжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Samruk-Kazyna offisial. Об этом на пресс-брифинге в Астане рассказал управляющий директор Фонда Гибрат Ауганов.

По его словам, все кандидаты на посты первых руководителей, управляющих директоров и глав подразделений компаний группы "Самрук-Қазына" проходят комплаенс-проверку, чтобы исключить аффилированность и коррупцию. 

"Для будущих руководителей-закупщиков введена дополнительная проверка на детекторе лжи. Такие тесты уже проведены для 96 кандидатов из 38 компаний группы "Самрук-Қазына". 18 кандидатов не прошли проверку и не были приняты на работу", — сообщил Ауганов.

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#Самрук Казына #трудоустройство #проверка #Коррупция
Журналист
Сегодня, 14:07
222
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