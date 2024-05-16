18 иностранцев сняли с поезда в Казахстане

18 граждан Узбекистана высадили из поезда сообщением Самара – Ташкент за нарушение миграционного законодательства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Арыс-1 при отработке пассажирского поезда выявлены и сняты 18 граждан Узбекистана, нарушивших миграционное законодательства РК, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока.

В отношении правонарушителей транспортными полицейскими составлены административные протоколы. Материалы направлены в Специализированный административный суд Сарыагашского района Туркестанской области.

Иностранцам грозит наказание в виде выдворения за пределы Казахстана с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет.

Для поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений с 10 по 20 мая проводится ОПМ “Правопорядок”. По итогам шести дней зарегистрировано 32 преступления, раскрыто семь ранее совершённых преступлений, задержано девять преступников, находящихся в розыске.

Также выявлено 2 134 административных правонарушения, в том числе распитие алкогольных напитков в общественных местах - 202, мелкое хулиганство - 28, нарушение иностранцем миграционного законодательства - 112.