18-этажный отель за 270 млн долларов построят в Туркестане
Сегодня, 01:30
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Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
127Фото: baigenews.kz
В Туркестане построят 18-этажный гостиничный комплекс. Инвестировать в него будут китайские предприниматели. Договорённость достигнута главой региона Дарханом Сатыбалды во время визита в город Вэйнань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Отель будет пятизвездочным. Здание вместит в себя не только номера, но и аквапарк, конференц-залы, а также комплекс вилл.
Стоимость проекта составит 270 миллионов долларов. Инвестировать в строительство будут китайские предприниматели.
Совместно с китайской компанией в регионе также будет построен цех по производству камер видеонаблюдения.
Визит делегации Туркестанской области в Поднебесную продолжается.
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