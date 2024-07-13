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18-этажный отель за 270 млн долларов построят в Туркестане

Сегодня, 01:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: baigenews.kz

В Туркестане построят 18-этажный гостиничный комплекс. Инвестировать в него будут китайские предприниматели. Договорённость достигнута главой региона Дарханом Сатыбалды во время визита в город Вэйнань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Отель будет пятизвездочным. Здание вместит в себя не только номера, но и аквапарк, конференц-залы, а также комплекс вилл.

Стоимость проекта составит 270 миллионов долларов. Инвестировать в строительство будут китайские предприниматели.

Совместно с китайской компанией в регионе также будет построен цех по производству камер видеонаблюдения. 

Визит делегации Туркестанской области в Поднебесную продолжается.

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