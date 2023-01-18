18 единиц оружия и более 900 боеприпасов обнаружили жамбылские полицейские

Фото: polisia.kz

С 4 января сотрудники полиции Жамбылской области обнаружили 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди изъятого оружия — автоматы АК-74, АКС-74У, ружьё Benelli Argo 30-06, пистолеты ПМ, ружьё Mossberg, гладкоствольное ружьё Бекас-2, ТОЗ 16 калибра, ружья ИЖ 16 калибра, обрез ружья ТОЗ, револьвер, газовый пистолет, травматические пистолеты, газо-травматический — МР-79-9ТМ, два гладкоствольных охотничьих ружья, светошумовые гранаты и 901 патрон различного калибра.

В полиции уточнили, что, к примеру, автомат АК-74 калибра 7,62 мм, пистолет ПМ калибра 9 мм с шестью боеприпасами, гладкоствольное ружье Бекас-2 12 калибра с шестью боеприпасами были обнаружены 10 января в мешке возле одного из микрорайонов города.

Кроме того, в ходе отработки оперативной информации в Шу сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя. При осмотре у него был изъят незарегистрированный травматический пистолет Байкал с одним патроном.

Также на пульт “102” поступило сообщение от 41-летней жительницы Тараза, которая недалеко от дома возле электрического столба нашла мешок с патронами. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили внутри указанного мешка 509 патронов калибра 7,62 мм.

15 января около 14:35 сотрудники Шуского районного отдела полиции в селе Толе би обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. В нём находились пистолет ПМ, ружьё Mossberg, два ружья ТОЗ 16 калибра, два ружья ИЖ 16 калибра, обрез ружья ТОЗ, револьвер Reg agent, травматический пистолет ПБ-4, две светошумовые гранаты, 308 патронов.

В полиции сообщили, что на всё изъятое оружие назначены экспертизы.