18 членов участковых избирательных комиссий привлекли к ответственности

В день голосования прокуроры установили 40 нарушений законодательства о выборах. Об этом в ЦИК сообщил начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов генпрокуратуры республики Азамат Саргазин, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом, день голосования, как и вся электоральная кампания, прошел в спокойной обстановке. Грубых нарушений избирательных прав граждан или иных серьезных нарушений порядка, влияющих на итоги выборов, не зафиксировано. В день голосования в отдельных регионах зарегистрированы единичные факты совершения административных правонарушений, по которым виновные понесли предусмотренные законом наказания", - сказал представитель Генпрокуратуры Азамат Саргазин.

В частности, прокурорами установлено 40 нарушений, которые образуют составы административных правонарушений по 3-м статьям КоАП. Это:

1) выдача избирательных бюллетеней в целях предоставления гражданам возможности голосования за других лиц, за что 18 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности ст.110 КоАП;

2) нарушение требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя. За это 17 лиц, в т.ч. 4 члена избиркомов, подвергнуты административным взысканиям по ст.108 КоАП;

3) проведение предвыборной агитации в день выборов, что повлекло административную ответственность 5 лиц по ст.102 КоАП.