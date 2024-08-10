179-летие Абая отметили в Рио-де-Жанейро

Посол Казахстана в Бразилии Болат Нусупов принял участие в церемонии возложения цветов к бюсту Абая, расположенного в городском парке района Леблон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мероприятие было организовано Форумом дружбы "Бразилия-Казахстан" и приурочено к празднованию 179-летия со дня рождения великого казахского поэта и философа Абай Кунанбайулы.

Во встрече приняли участие члены общества дружбы, а также представители мэрии города Рио-де-Жанейро. Исполнительный директор Форума дружбы "Бразилия-Казахстан" профессор Эдельсио Америко прочёл гостям некоторые отрывки из сборника стихов Абая "Слова назидания" на португальском языке.

Бюст Абаю был воздвигнут в центральном районе Рио-де-Жанейро в 2023 году при дружеской поддержке Общества дружбы "Бразилия-Казахстан" и мэрии города. Пока это единственный памятник Абаю в странах Южной и Северной Америки. Профессор университета Флюминенсе Эдельсио Америко является автором перевода сборника сочинений Абая "Слова назидания" на португальский язык.