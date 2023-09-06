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177 человек утонули на водоемах летом - МЧС

Сегодня, 11:41
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
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Фото: Baigenews.kz

За три месяца лета 2023 года утонули 177 человек, из них 53 несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

"В течение лета спасателями МЧС при патрулировании спасено на воде 136 человек, в том числе 51 ребенок. Несмотря на повсеместно проводимую работу, за три месяца лета утонуло 177 человек, в т.ч. 53 несовершеннолетних", - отметили в МЧС.

По информации ведомства, 98% погибших утонуло на необорудованных пляжах. Основная причина гибели детей на воде - это оставление их без присмотра взрослых.

В МЧС напомнили, что официально купальный сезон длится 3 месяца - с 1 июня по 31 августа.

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