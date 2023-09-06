177 человек утонули на водоемах летом - МЧС
Сегодня, 11:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:41Сегодня, 11:41
114Фото: Baigenews.kz
За три месяца лета 2023 года утонули 177 человек, из них 53 несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
"В течение лета спасателями МЧС при патрулировании спасено на воде 136 человек, в том числе 51 ребенок. Несмотря на повсеместно проводимую работу, за три месяца лета утонуло 177 человек, в т.ч. 53 несовершеннолетних", - отметили в МЧС.
По информации ведомства, 98% погибших утонуло на необорудованных пляжах. Основная причина гибели детей на воде - это оставление их без присмотра взрослых.
В МЧС напомнили, что официально купальный сезон длится 3 месяца - с 1 июня по 31 августа.
Самое читаемое
- Казахстанская журналистка и её дочь погибли в ДТП в Турции
- Супружескую пару убили в Актобе
- 20-летний лже-юрист из Петропавловска наживался на закредитованных казахстанцах
- "Он хороший парень": увольнение акима Павлодара прокомментировал глава региона
- Первый поезд с легковушками из ОАЭ прибыл в Казахстан