1708 операций проведено на открытом сердце детям с начала года в Казахстане
Сегодня, 03:38
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Сегодня, 03:38Сегодня, 03:38
94Фото: Минздрав
В Казахстане с начала года по сентябрь 2024 года проведено 1708 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца, из них 48% детям до 1 года жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Наша страна является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения", - заявили в Минздраве.
В наиболее тяжелых случаях, для спасения жизни детей, в Казахстане реализованы телемедицинские технологии и медицинская авиация. Выполнено 459 вылетов санавиации, из них 292 вылета к новорожденным. Оказана медицинская помощь 1357 детям. Транспортировано 498, из них 291 ребенок в города Астана и Алматы.