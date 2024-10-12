1708 операций проведено на открытом сердце детям с начала года в Казахстане

В Казахстане с начала года по сентябрь 2024 года проведено 1708 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца, из них 48% детям до 1 года жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Наша страна является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения", - заявили в Минздраве.

В наиболее тяжелых случаях, для спасения жизни детей, в Казахстане реализованы телемедицинские технологии и медицинская авиация. Выполнено 459 вылетов санавиации, из них 292 вылета к новорожденным. Оказана медицинская помощь 1357 детям. Транспортировано 498, из них 291 ребенок в города Астана и Алматы.