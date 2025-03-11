В регионе началась подготовка к главному весеннему празднику. С 14 марта и до последнего дня празднования Наурыза в регионе будут проходить различные мероприятия – концерты, благотворительные акции, спортивные соревнования, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в Павлодарской области планируют провести около 2 000 мероприятий. При этом каждый день праздничной декады будет наполнен особым смыслом. 14 марта павлодарцы будут принимать гостей, встречаться с родственниками и друзьями. 15 марта – это день, посвящённый продвижению благотворительности и милосердия.

Основные мероприятия пройдут 21 и 22 марта. В микрорайонах Павлодара и в пригороде разместят около 20 праздничных локаций. В областном центре появится 31 юрта, из них - 10 выставочных, посвящённых юбилеям известных личностей и памятным датам.

Окончательная программа празднования ещё не утверждена. Предварительно известно, что 22 марта массовые гуляния в Павлодаре пройдут с 11:00 до 14:00, затем праздник продолжится вечером – с 18:00 до 20:00. На набережной павлодарцам раздадут пять тысяч порций баурсаков. Удивлять горожан будут артисты областной филармонии и приглашённые звёзды казахстанской эстрады - Мархаба Саби, Turar, Мадина Садвакасова.

22 марта для павлодарцев также организуют концерт в стенах областной филармонии, но не на основной сцене, а в центральном холле. Для любителей музыки выступят ансамбль казахских инструментов и солисты филармонии. Вход будет свободным.

Чуть раньше павлодарцев ждёт ещё один большой подарок – в родном городе выступит знаменитая оперная певица Мария Мудряк. С 17 по 19 марта Павлодар с гастролями посетит театр "Астана Балет". В понедельник и вторник на сцене Дворца культуры имени Естая горожане смогут увидеть балет "Кармен-сюита" Бизе-Щедрина. 19 марта здесь же состоится концерт звезды мировой оперы Марии Мудряк в сопровождении симфонического оркестра театра "Астана Балет". Со сцены прозвучат шедевры итальянской оперы, романтика австрийской оперетты, зажигательная испанская сарсуэла.

"Я невероятно счастлива, что мне представился шанс дать концерт в родном Павлодаре – в городе, где я родилась и выросла. Я также хотела бы выразить благодарность театру "Астана балет" за ещё одну возможность выступить с их выдающимся симфоническим оркестром", — поделились ожиданиями Мария Мудряк.

В преддверии Наурыза в регионе состоится более сотни спортивных состязаний, запланированы мероприятия с привлечением мастеров-ремесленников. Не останутся в стороне и дети: в школах проведут конкурс на лучшее праздничное оформление.

Кроме того, жители Павлодара смогут принять участие в городском конкурсе национальных костюмов "Ең әдемі киім – ұлттық киім". Отбор проводится в электронном формате: до 17 марта участники должны предоставить фотографии, где они одеты в казахский национальный костюм. Головной убор и обувь должны соответствовать образу.

Напомним, в Наурыз центром притяжения для павлодарцев всегда становятся городская набережная и площадь перед областным акиматом. На время праздника обычно перекрывают движение на одной из городских улиц.

В прошлом году под открытым небом организовали 15 площадок по интересам, развернули ярмарку, установили юрты, алтыбаканы, множество необычных фотозон. Появилась стена из ярких лоскутных одеял и лабиринт из сена, вызвавший восторг у малышей. Кстати, юрты были украшены по-разному. Особенно постарались местные музеи: превратив одну из юрт в картинную галерею, а в другой выставив вещи известных исторических личностей.

Не забыли прошлой весной и о традиционном театрализованном представлении, посвящённом столкновению зимы и весны. Главным героем праздника, конечно, стал Кыдыр Ата. В качестве приглашенных звезд тогда выступили Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас.

Каждый год праздник под открытым небом собирает тысячи горожан. Не мешает павлодарцам даже то, что в этот день в городе обычно ещё достаточно морозно и лежит снег.