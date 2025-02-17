Курчумский мост на сегодняшний день обеспечивает круглогодичное безопасное движение транспортных средств, соединив Курчумский, Улькен-Нарынский, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский районы Восточно-Казахстанской области с городом Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Министерства транспорта, за первые четыре месяца по мосту проехало порядка 170 тысяч автомобилей, а ежедневно им пользуются около 1,5 тысячи машин. Ранее жителям региона приходилось совершать объезд протяженностью до 500 километров, что значительно увеличивало время в пути и транспортные расходы.

Строительство моста осуществила казахстанская компания из Восточно-Казахстанской области, что позволило задействовать местные ресурсы и специалистов, обеспечив создание новых рабочих мест в регионе.

Общая протяженность моста составляет 1316 метров, ширина — 12,2 метра. На мосту предусмотрена пешеходная часть с одной стороны. Для защиты конструкции в зимний период на каждой из опор установлены специальные ледорезы, предотвращающие повреждения от движущихся льдин.

Кроме того, расстояние от воды до нижней части моста составляет 18 метров, что в период навигации позволяет судам беспрепятственно проходить под ним.

"Для обеспечения безопасности на мосту через Бухтарминское водохранилище установлено 102 камеры видеонаблюдения: 62 расположены на верхней части моста, 40 — под мостом. Камеры работают в режиме онлайн, обеспечивая постоянный мониторинг дорожной обстановки", - говорится в сообщении.

Жители региона отмечают, что мост решил проблему транспортной доступности между населенными пунктами по обе стороны водохранилища. Это обеспечило мобильность граждан, ускорило движение товаров и предоставило доступ ко всем необходимым услугам.

Как отмечает местный житель Ериков Айбар, мост стал "дверью в большой мир".

"Помню, как зимой мы все ждали, когда лед станет достаточно толстым, чтобы можно было проехать на другой берег Бухтарминского водохранилища. Теперь об этом даже не задумываемся! Сел в машину — и ты уже на другом берегу. Для нас этот мост — как дверь в большой мир. До города ездить стало намного легче, быстрее и безопаснее", - сказал мужчина.

Владелица малого бизнеса Айнаш Оразбаева утверждает, что торговля в регионе стала более оживленной.

"Раньше доставка товаров к нам была настоящим квестом: летом — паром, зимой — по льду, а в межсезонье вообще ничего не привезти. Теперь поставки идут без перебоев, ассортимент в магазинах увеличился, цены стали стабильнее. С мостом работать стало легче, а людям — удобнее жить", - отметила она.

Владелец грузового автомобиля Мурат Рамазанов рассказал об экономии в пути.

"Если раньше мне нужно было лишние 500 километров объезжать Бухтарминское водохранилище, так как я не экстремал и не хотел проверять прочность льда весом своей машины, то теперь я просто еду через мост. Это экономит не только топливо, но и время, и нервы", - добавил водитель.

Отметим, мост двухполосный, длина - 1316 метров, пропускная способность - до 80 тысяч автомобилей в сутки. К переправе подведено 18 км новых дорог.

Курчумский мост стал импульсом для социально-экономического развития Восточного Казахстана и оказывает положительное влияние на развитие транспортно-логистической отрасли страны в целом. Он улучшил логистические маршруты и обеспечил бесперебойные связи с приграничными странами. Кроме того, мост позволит раскрыть туристический потенциал региона, предлагая живописные виды на окрестности и Бухтарминское водохранилище.