170 кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв отобрали в Казахстане

На официальном сайте Президентского молодежного кадрового резерва опубликован список тех, кто прошёл очередной этап отбора – первый блок этапа "Оценки компетенций" ассессмент-центр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по делам государственной службы.

Сообщается, что ассессмент-центр – это метод комплексной оценки компетенций. Он основан на моделировании ключевых элементов деятельности кандидатов для выявления уровня развития их профессиональных компетенций и определения потенциала посредством вовлечения в деловые игры, приближенную к реальной рабочей ситуации, решение индивидуальных и групповых кейсов. В проведении данного этапа участвовали сертифицированные оценщики и супервизоры.

"К ассессмент-центру было допущено 244 кандидата. По его итогам ко второму блоку этапа "Оценка компетенций" интервью по компетенциям прошло 170 кандидатов, набравшие 2,22 балла и выше", - отметили в АДГС РК.

Отмечается, что интервью по компетенциям пройдет с 20 по 24 ноября в онлайн-формате. Для его проведения будут привлечены профессиональные HR-эксперты. Они помогут выявить уровень компетенций кандидата, оценку его опыта, определить ценностные ориентиры, внутреннюю мотивацию, а также дадут прогноз моделей поведения кандидата в определённых ситуациях.

170 кандидатов должны пройти регистрацию на интервью на онлайн-платформе. На следующий этап прйдут не более 150 человек. Их ожидает собеседование в экспертной комиссии. И уже по его этогу будут отобраны 50 казахстанцев, которые будут зачислены в резерв.