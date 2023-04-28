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170 исторических памятников в стране получат QR-коды Вчера, 17:15
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Вчера, 17:15
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170 исторических памятников в стране получат QR-коды

Более шести тысяч волонтёров примут участие в восстановлении и сохранении памятников истории, культуры и мемориальных комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Национальный проект "Birgemiz: Asyl Мura" реализует общественный фонд "Даналық" по инициативе министерства информации и общественного развития. Он стартовал в прошлом году и продлится до 2024 года. В этом году среди волонтерских групп разыграют 30 грантов. Размер каждого - 300 тысяч тенге. Прием заявок уже начался. Результаты объявят через неделю.

В настоящее время принято 100 заявок. Об этом сегодня говорили на республиканском форуме в столице. Участники – представители госинспекций по защите исторических памятников и волонтеры. Собравшиеся обсудили пути решения проблем и возможности популяризации исторического достояния. Для удобства их посещения, в этом году 170 исторических памятников получат QR-коды.

"Как привлечь волонтеров к проекту "Birgemiz: Asyl mura" и внимание госструктур? Сегодня на форуме мы хотим установить мост, укрепить его, между волонтерами и инспекторами. Волонтеры инициативны, они хотят помогать, но так как исторические памятники находятся под юрисдикцией государства, они обязательно должны получить разрешение от местной администрации. Понимая это, мы решили собраться за одним столом. В проекте уже задействовано около 2-х тысяч волонтеров. В течение месяца во всех регионах на территории памятников будут проведены субботники. Начнем с этого", - сообщил руководитель проекта "Birgemiz: Asyl mura" Ботабек Токишкадиров.

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Вчера, 17:15
397
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