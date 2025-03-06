Для повышения привлекательности воинской службы и поддержки военнослужащих, более 17 тысяч солдат Казахстана получили "кредитные каникулы" на сумму 6,6 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz. Эта мера, а также гранты на обучение для наиболее отличившихся срочников, являются частью усилий по улучшению условий службы.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК Сакен Жусупов, сообщил, что 1029 срочников уже получили возможность обучаться по грантам, а также подчеркнул, что военнослужащие могут осваивать рабочие специальности, востребованные на рынке труда, с получением соответствующих сертификатов