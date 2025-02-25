17 тысяч солдатов-срочников получили кредитные каникулы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На сегодняшний день уже 17 тысяч военнослужащим предоставлены "кредитные каникулы" по основному долгу и вознаграждению на сумму 6,6 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Инициатива оборонного ведомства дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы.
Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия с Агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
На основании этих данных кредиторы прорабатывают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности. В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика.
По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Семью из семи человек лишили права на жилье в Актобе
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси