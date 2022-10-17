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Сегодня, 06:22
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1,7 тонны незаконно добытой рыбы изъяли у атыраусцев
В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре-2022" в Курмангазинском районе Атырауской области полицейские изъяли около двух тонн незаконно добытой рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.
У берегов реки Шарон остановлены две лодки под управлением жителей района. При проверке изъято 1,4 тонны рыбы частиковых видов (сазан, судак). По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 335 УК РК.
Также на берегу реки Шора Курмангазинского района остановлена лодка под управлением жителей района, при досмотре изъято 300 килограммов рыбы частиковых видов (сазан, судак). По данному факту проводится досудебное расследование
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