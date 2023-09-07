17 сотрудников отеля "Rixos Borovoe" отравились
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17 сотрудников отеля "Rixos Borovoe" обратились в больницу с пищевым отравлением. Из них 7 человек госпитализированы в ЦИЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДСЭК Акмолинской области.
По информации ДСЭК, состояние у больных удовлетворительное.
"Из 17 заболевших 7 госпитализированы в ЦИЗ города Кокшетау, остальные находятся на амбулаторном лечении, состояние больных удовлетворительное, средней степени тяжести. Бурабайским управлением санитарно-эпидемиологического контроля проводится внеплановая проверка ресторана отеля "Rixos", обследован персонал отеля, в том числе пищеблока. Отобраны пробы пищевой продукции и смывов на лабораторные исследования", - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Акмолинской области Сауле Садвакасова.
Причины отравления будут озвучены после завершения лабораторных исследований.
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