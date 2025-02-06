Сенаторы рассмотрели новый Бюджетный кодекс, нацеленный на кардинальное упрощение и повышение эффективности бюджетного процесса, передаёт BaigeNews.kz.

Во время обсуждения стало известно, что сегодня 17 из 20 регионов Казахстана остаются дотационными.

"Как известно, на протяжении многих лет все еще сохраняется высокая зависимость одних и тех же регионов от дотаций. Так, на 2025 год из 20 регионов только 3 (Атырауская область и гг. Астана и Алматы) стали донорами республиканского бюджета. Конечно, главным критерием остается создание примерно одинаковых условий для жизни на всей территории Казахстана. Тем не менее усилия по выравниванию уровня развития регионов не приносят должного эффекта: ВВП на душу населения за январь-сентябрь 2024 года составил 4221,0 тыс. тенге. В региональном разрезе лидирующие позиции занимают Атырауская область (13958,2 тыс.тенге), г.Алматы (7295,3 тыс.тенге) и г.Астана (6276,2 тыс. тенге) и на последних позициях находятся Туркестанская область (1472,5 тыс. тенге), Жамбылская область (1820,5 тыс.тенге) и область Жетісу (2011,4 тыс.тенге)", - сказал депутат Амангельды Нугманов.

По его мнению, бюджетные отношения нуждаются в дальнейшем совершенствовании и реформе, а именно в части перехода от дотационного выравнивания регионов к предоставлению им более высокого уровня самостоятельности в финансовой сфере.

"Дотационность и, следовательно, зависимость от республиканского бюджета, свидетельствует о чрезмерной централизации доходов, которая лишает возможности местным бюджетам преодолевать свои региональные проблемы" - заверил он.

Сенаторы отмечают, что несмотря на новые нормы в Бюджетном кодексе, система межбюджетных отношений всё ещё требует улучшения.

Амангельды Нугманов считает, что регионы должны получить больше финансовой самостоятельности.