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  • 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
aa.com.tr Сегодня, 11:25
162
Фото: aa.com.tr

17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

На сегодняшний день более 500 казахстанцев с КВИ находятся в стационарах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. По данным на 30 августа, лечение от коронавируса продолжают получать 18 004 человек. Большая часть из них – 17 431 пациент - на амбулаторном лечении.

Из числа заболевших Covid-19 находятся:

  • в тяжелом состоянии – 17 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Напомним, число заболевших КВИ в Казахстане уменьшается. За прошедшие сутки ковид выявили у 228 человек. Днем ранее этот показатель был в два раза выше - 445. 

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#КВИ #стационар
Сегодня, 11:25
162
Журналист

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