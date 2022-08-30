17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

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На сегодняшний день более 500 казахстанцев с КВИ находятся в стационарах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. По данным на 30 августа, лечение от коронавируса продолжают получать 18 004 человек. Большая часть из них – 17 431 пациент - на амбулаторном лечении.

Из числа заболевших Covid-19 находятся:

в тяжелом состоянии – 17 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Напомним, число заболевших КВИ в Казахстане уменьшается. За прошедшие сутки ковид выявили у 228 человек. Днем ранее этот показатель был в два раза выше - 445.