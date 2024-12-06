Агентство по противодействию коррупции провело межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сферах образования и науки. В нём приняли участие советник президента Кунсулу Закарья, министры просвещения, науки и высшего образования, финансов, члены Общественного совета агентства, представители заинтересованных госорганов и организаций, передаёт BaigeNews.kz.

За последние три года в сферы образования и науки направлено более 12,3 триллионов тенге. Однако проведённый Антикоррупционной службой внешний анализ показал, что выделенные средства не всегда используются по назначению.

Вскрыты системные факты хищений средств из фонда оплаты труда педагогов на этапах планирования и освоения бюджета.

С 2023 года зарегистрировано 302 уголовных дела, ущерб по которым составил более 17 миллиардов тенге. Уже осуждено 230 лиц, более 100 дел находятся на рассмотрении в судах.

Пресечена деятельность двух организованных преступных групп.

Многочисленные факты стали возможными из-за отсутствия автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов контроля и предотвращения нарушений, а также разрозненности информационных систем. Это позволяло фальсифицировать платёжные документы, производить оплату "мёртвым душам", завышать зарплаты и надбавки.

По инициативе Антикора внедряются единые технические требования для бухгалтерских систем, системы управления рисками, облачные цифровые решения по ведению бухгалтерского учёта, по планированию бюджетных средств и формированию заявок, сверка в органах Казначейства и блокировка необоснованных выплат.

С августа Комитет внутреннего аудита Минфина и его территориальные подразделения с помощью программы "Онлайн бюджетный мониторинг" проверяют все подозрительные платежи, сопряжённые с завышением сумм и искажением персональных и банковских данных.

Также Минфином презентованы проекты "Единое хранилище данных бухгалтерских операций" и "Облачный бухгалтерский учёт", которые позволят централизовать бухгалтерию и исключить факты хищений в системе образования.

Прорабатывается вопрос внедрения и реализации данных систем и в других сферах.

Председатель Агентства Асхат Жумагали акцентировал внимание работников организаций образования на указанные меры и усиление контроля за бюджетными процессам, что позволяет отслеживать и пресекать любые попытки незаконного вывода бюджетных средств.

Другой важной темой обсуждения стали вопросы устранения коррупционных рисков в сфере финансирования науки.

Несмотря на многомиллиардные вложения, более 70% научных проектов завершаются публикацией статей и книг, не принося практической пользы.

Процесс отбора проектов не прозрачен, их экспертиза проводится формально, нет ответственности за конкретные результаты.

С 2016 года государство потратило порядка 32 млрд тенге на коммерциализацию научных проектов, значительная часть из которых не достигли заявленных целей.

Вместо реальной научной работы средства уходят на расходы, не связанные с исследованиями, бюджеты проектов необоснованно завышаются.

Серьезные коррупционные риски установлены и в вопросах присуждения грантов на научные стажировки.

Причинами сложившейся ситуации стали неправильные приоритеты в науке, отсутствие ответственности за отбор проектов и их результаты, слабая цифровизация и непрозрачность расходов.

По всем выявленным рискам Агентством в адрес министерства науки и высшего образования внесены рекомендации, исполнение которых находится на контроле администрации президента.

Советник президента по науке Кунсулу Закарья отметила необходимость надлежащего и своевременного исполнения всех поручений Главы государства по обеспечению качественного образования, научной деятельности и недопустимости коррупционных проявлений.