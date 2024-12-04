17 млн тенге украли с карты у женщины в Акмолинской области

В Акмолинской области директор одного ТОО обратилась в полицию и заявила, что у неё украли 17 млн тенге. Она сообщили, что с марта по октябрь т.г. неизвестные использовали её банковскую карту, которую каким-то образом своровали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента полиции.

"По факту кражи полицейские сразу возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, что неизвестные лица обналичивали дизтопливо в одном из местных АЗС с. Талапкер. Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, провели все необходимые действия по раскрытию данного преступления. В результате полицейские установили 38-летнего мужчину, ранее работавшего в ТОО водителем, где и пропала карта", - говорится в сообщении.

Причастность мужчины ещё проверяется.

"Что примечательно, пострадавшая даже не знала, что карта с 17 млн тенге была утеряна, и все семь месяцев она не проверяла баланс. В связи с этим полицейские просят предпринимателей более ответственно относиться к своему имуществу", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что троих карманников поймали в Алматы.