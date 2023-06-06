17 млн тенге отобрали у жителя Костаная путём угроз

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Вымогателя крупной суммы денег задержали полицейские Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что в течение полугода у него на постоянной основе вымогают деньги.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области установили вымогателя. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин.

"Выяснилось, что он в период с января по июнь, применяя физическую силу, а также под угрозой ее применения, завладел денежными средствами в сумме 17 миллионов тенге, принадлежавших потерпевшему", – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения оперативно-следственных действий задержан подозреваемый, у которого изъято оружие и наркотики. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям. По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство".